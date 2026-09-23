Lidé na tísňovou linku strážníků volali, že se na poli za Plzní nachází zraněná velká sova a nutně potřebuje pomoc. Opeřený pacient mezitím „čekal“ na strážníky. Ukázalo se, že se jedná o samici vzácného výra velkého.

„Pravděpodobně zavadila o dráty vysokého napětí a měla poraněné křídlo,“ řekla mluvčí strážníků Tereza Weidl.

O takováto zvířata je v Záchranné stanici pro divoká a exotická zvířata v pražských Vysočanech postaráno.
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Strážníci dravce na poli bezpečně odchytili. „Vzhledem k jejímu stavu bylo jasné, že další cesta musí vést do rukou odborníků. Výra proto převezli a předali Záchranné stanici živočichů Plzeň, kde se o něj postaral Karel Makoň. Teď už má takhle opeřená krasavice před sebou hlavně klid, odbornou péči a čas na zotavení v těch nejlepších rukách,“ dodala Weidl. Samice výra se tu má teď čile k světu.

VIDEO: Kocour spadl v Jihlavě do kanalizační šachty. Děti přivolaly na pomoc strážníky, ti spolu s hasiči zvíře zachránili.

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Kocour spadl v Jihlavě do kanalizační šachty. Děti přivolaly na pomoc strážníky, ti spolu s hasiči zvíře zachránili.
Zdroj: MP Jihlava
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Strážníci zraněnou samici výra velkého odchytili na poli za Plzní.
Strážníci zraněnou samici výra velkého odchytili na poli za Plzní.
Autor: MP Plzeň