Každý horký letní den si dá do batohu nádoby se sedmi litry vody a přibalí i nějakou tu laskominu. S ruksakem na zádech pak vyrazí na cestu. Nezáleží na tom, jestli je skoro čtyřicítka, nebo třeba jen dvacet stupňů. Musí ale svítit sluníčko. To mají ptáci a veverky velkou žízeň.
Na dva kilometry dlouhé cestě Borským parkem, pak vodu rozlévá do pítek. „Letošní extrémně horké léto je náročné nejen pro nás, ale i pro volně žijící živočichy. Proto se snažím jim pomoci překonat toto obtížné období,“ uvedla Karlová.
Obětavá žena
S sebou beru hlavně vodu, ale vždy vezme také zvířátkům něco na přilepšenou. „Přibalím i trochu ovoce, hrst ořechů, dvě hrsti slunečnice, kartáč na čištění misek a vyrazím. Dělám to takhle už několik let,“ svěřila se Karlová.
Její práci velmi oceňují plzeňští ochránci přírody. „Nikdo ji nenutí, dělá to ráda a chce pomoci svým zvířecím přátelům překonat to, na co si všichni budeme muset pravděpodobně zvyknout. Takových lidí, jako je paní Karlová, by bylo potřeba mnohem více,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň.
Rozpálená města jsou problémem nejen pro lidi, ale i pro naše zvířecí sousedy. Třeba o víkendu, kdy teploty byly na čtyřicítkách, tak ve městech ve velkém vyskakovala ptačí mláďata z rozpálených hnízd umístěných především pod střechami domů.
Pomoci může každý
Překonávat vyčerpávající horka by lidé měli zvířatům ulehčit. „Můžete ve stínu na zahradách, v lese, ale i na jiných místech pokládat na zem misky s čerstvou vodou. Ty by měly být větší, ale mělké, asi dva až pět centimetrů,“ popsala Karlová.
Pítka se stanou pro zvířata vítanou oázou, ptáci je využijí i ke koupání, když pečují o peří. „Vodu je potřeba denně měnit a misky čistit. Na dno je vhodné umístit kamínky, větvičky, šišky, které slouží hmyzu a menším ptákům, aby se neutopily,“ nastínila Karlová.
„Pozor ale, pro ptáky a zvířata se mohou smrtící pastí bazény a sudy s vodou. Když se nepoužívají, měly by být zakryté,“ dodala Karlová.
VIDEO: Srnec se v Plzni zasekl se v plotě. Vyprostili ho pomocí heveru strážníci. (2025)