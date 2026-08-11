„Zemřel na místě. Pro přesnou příčinu smrti byla nařízena soudní pitva a byl vyžádán odběr krve,“ uvedla mluvčí policie Barbora Kunešová.

Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují. Záchranáři nevyloučili zdravotní indispozici muže před nárazem do stěny.

Šílený víkend na silnicicích: Osm mrtvých! Pět z nich byli motorkáři

Motorkář (†31) ve Frýdku-Místku při předjíždění srazil na přechodu chodce (65) Zemřel, senior je vážně zraněný.

Osobní automobil jel od Plzně. Havaroval na silnici II. třídy v Dobřanské ulici, která byla téměř tři hodiny uzavřena.

V Česku v pondělí zemřeli při nehodách na silnicích čtyři lidé, pokračuje tak nepříznivý trend posledních dnů.

 VIDEO: Opilý řidič se ve Frýdku-Místku otáčel v křižovatce a způsobil nehodu. (květen 2026)

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Opilý řidič se ve Frýdku-Místku otáčel v křižovatce a způsobil nehodu. (květen 2026)
Zdroj: MP Frýdek-Místek