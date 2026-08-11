„Zemřel na místě. Pro přesnou příčinu smrti byla nařízena soudní pitva a byl vyžádán odběr krve,“ uvedla mluvčí policie Barbora Kunešová.
Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují. Záchranáři nevyloučili zdravotní indispozici muže před nárazem do stěny.
Osobní automobil jel od Plzně. Havaroval na silnici II. třídy v Dobřanské ulici, která byla téměř tři hodiny uzavřena.
V Česku v pondělí zemřeli při nehodách na silnicích čtyři lidé, pokračuje tak nepříznivý trend posledních dnů.
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