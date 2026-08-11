Jak moc vaše město trpí vedrem? Čeští vědci spustili novou mapu: Dokáže i předpovědi

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Autor: ČTK - 
11. srpna 2026
09:26

Uživatelé webu Vlny veder mohou nově zjistit, jak silný tepelný stres hrozí v jednotlivých českých městech. Například k dnešku je tepelný stres na celém území Česka mírný, v pondělí však byl na Moravě a v Polabí silný. Tvůrci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe spustili web před rokem, nyní jej inovovali a doplnili o další funkce. Na stránkách lze například sledovat, jak se od roku 2000 mění průběh, trvání a intenzita vln veder.

Vícedenní období s velmi vysokými teplotami mají negativní dopad nejen na lidské zdraví, čímž zatěžují zdravotní systém, ale také ovlivňují vodní režim v krajině a zvyšují riziko požárů. Mají také negativní vliv na stav vegetace, zemědělskou produkci či energetiku.

„Ve 21. století jsou tyto vlny stále častější, delší a intenzivnější a v nadcházejících desetiletích se očekává pokračování tohoto trendu,“ uvedl klimatolog a jeden z tvůrců webu Pavel Zahradníček.

Pro centra velkých měst jsou typické takzvané městské tepelné ostrovy. Problémem jsou zejména tropické noci, při nichž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Vysoké noční teploty zatěžují lidské tělo, protože mu brání v přirozeném ochlazování a regeneraci.

Projekt Vlny veder se zaměřuje na monitoring, předpověď a sledování trendu na území Česka. Přináší detailně zaměřené informace jako doplnění k existující platformě Clim4Cast, která sleduje riziko vln veder v celé střední Evropě.

Inovace webu přináší modernizovaný vzhled a rozšíření funkcí. Web nadále nabízí denně aktualizované informace o tepelné zátěži lidského organismu na základě dvou bioklimatologických indexů v uplynulých dnech a předpověď na následujících devět dní včetně doporučení, jak se před vedry chránit.

Nově lze na stránkách nalézt informace o tepelné zátěži v jednotlivých okresních městech včetně jejího vývoje a předpovědi. Na úrovni krajů web nabízí aktuální údaje o rozloze zasaženého území a počtu lidí ohrožených vedrem. Může tak sloužit jako pomocný nástroj pro záchranáře a zdravotníky, pro hasiče a obecně pro společnost, aby se mohla na vlny veder lépe připravit.

Vedra v Česku, chystá se úprava pracovní doby?
Vedra v Česku, chystá se úprava pracovní doby?
Pád stromu na pláži ve městě Crikvenica (9. 8. 2026)
Vedra v Česku, chystá se úprava pracovní doby?
Sucho v Česku (11.8.2026)

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Témata:
ČeskoMoravastresPolabístřední EvropaPavel ZahradníčekÚstav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky
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