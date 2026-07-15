Strážníci nabízeli přes inzerát k prodeji vůz Škoda Octavia Combi, rok výroby 2017. Vůz měl najeto 230 tisíc kilometrů. Pod inzerátem se lidé v komentářích stavu auta vysmívali.
„Auto jak po prasatech,“ psal jeden kritiků. „Co to má jako být? Nemají snad v popisu práce také péči o majetek? Tam bydlel nějaký pes? Nebo já to nechápu. To jako vážně bez ostychu zveřejníte takovou nabídku?,“ ptala se další z diskutujících.
Zastánci strážníků
Našli se ale i tací, kteří se strážníků zastali. „Je to služební auto, vozí opilce, různé existence, nemůžou mít vnitřek auta jako ze škatulky,“ napsal jeden ze zastánců.
„Toto vozidlo mělo své již odslouženo, bylo vystaveno městskému provozu. V něm jezdící strážníci do něj usedali s opasky ověšeným zbraněmi a pouty, často převáželi nepřizpůsobivé a podnapilé osoby. Vnitřek vozidla tomu odpovídal,“ zastal se starosta Stanislav Antoš.
Prodej za trojnásobek
Po zveřejnění snímků vozidla a nabídky k prodeji se přihlásilo neuvěřitelných 32 zájemců. I když vyvolávací cena byla 27 728 Kč, tak nejvyšší nabídka, za kterou se vůz prodal, je 92 200 Kč. Vysmívaná oktávie se prodala za trojnásobek vyvolávací ceny!
„Tuto částku nabídl zájemce z Klatovska,“ uvedl Antoš a dodal: „Není bez zajímavosti, že nabídky podávali zájemci nejen z Domažlic a okolí, ale převládaly nabídky zdaleka, například z Brandýsa nad Labem, Jaroměře, Ústí nad Labem, Brna, České Lípy, Ostravy nebo Veselí nad Lužnicí.“
Srovnatelné auto se dá v autobazarech pořídit kolem 140 až 150 tisíc, ovšem v daleko lepším stavu interiéru.
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