Smrtelná nehoda u Zašové. Zpověď vážně zraněného: Přemlouvání a pak tma!

Přeživší promluvili o nehodě u Zašové: krvácení do mozku a další zranění!
Přeživší promluvili o nehodě u Zašové: krvácení do mozku a další zranění!
K nehodě došlo v sobotu u obce Zašová, o život přišla sedmnáctiletá dívka
Viníci by měli být dva mladíci, kteří z místa havárie utekli
Nikomu přitom nezavolali první pomoc, což je jejich zákonná povinnost
Autor: Kamil Morávek - 
10. července 2026
13:00

U obce Zašová na Vsetínsku došlo v sobotu k tragické nehodě. Po nárazu auta do stromu přišla o život sedmnáctiletá dívka a další tři lidé utrpěli zranění. Z místa nehody navíc utekl řidič i spolujezdec. O jejím průběhu nyní promluvil jeden z raněných.

Přeživší nehody popsali průběh celé nehody. Původně prý nikam jet nechtěli a v autě plánovali přespat po pouti. „Pamatuju si jenom, že jsme se chtěli s kamarádkami a s tím kamarádem vyspat v autě. Pak za námi přišli ti dva kluci,“ popsal jeden z nich pro CNN Prima News. Na místo řidiče prý nejprve usedl sám, jeden z mladíků ho však přemluvil, aby mu ho přenechal.

Prý se chtěli jen projet a dušovali se, že nic nepili. I majitelku auta prý poměrně dlouho přesvědčovali, aby jim půjčila klíče. Nátlaku nakonec podlehla. „Pak už si jen pamatuju, že se rozjížděli, a potom mám okno,“ popsal jeden z přeživších. Auto po chvíli jízdy narazilo ve vysoké rychlosti do stromu u obce Zašová. Jedna z pasažérek bohužel při nehodě přišla o život. Další tři lidé utrpěli zranění. Mladíci z místa nehody utekli bez poskytnutí první pomoci.

„Mám krvácení do mozku, otřes mozku, zlomený nos a něco s okem,“ popsal jeden z přeživších. Další z raněných přiznává, že si na samotnou nehodu téměř nepamatuje, byl totiž v bezvědomí. „Pamatuju si jen, že jsem byl naproti sanitce. Měl jsem tržné rány na krku a rukách,“ Oba si však myslí, že tragédii se dalo předejít. Stačilo by podle nich na místo rychle zavolat pomoc.

S tím souhlasí i majitel autoškoly Pavel Greiner. „Všichni jsme povinni poskytnout první pomoc, pokud tím sami neohrozíme svůj život nebo zdraví. Dnes má navíc téměř každý u sebe mobilní telefon,“ popsal. Stačilo podle něj jen zavolat záchranku.

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Kamion visel z mostu po mikrospánku řidiče.
Zdroj: Aktu.cz

Přeživší promluvili o nehodě u Zašové: krvácení do mozku a další zranění!
Přeživší promluvili o nehodě u Zašové: krvácení do mozku a další zranění!
K nehodě došlo v sobotu u obce Zašová, o život přišla sedmnáctiletá dívka
Viníci by měli být dva mladíci, kteří z místa havárie utekli
Nikomu přitom nezavolali první pomoc, což je jejich zákonná povinnost

Témata:
smrtautonehodaokres Vsetínnehodasmrtelná nehodaZašová
Kamil Morávek
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