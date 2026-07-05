„Je to jediná stavba na světě, kde atleti běhají po střeše a to do kopce. Nikde jinde tohle nemají,“ řekl provozní ředitel Atletického klubu (AK) Škoda Plzeň Vladimír Bartůněk (46).
Obloukový tvar střechy vytváří tréninkovou plochu s proměnlivým sklonem terénu. Středem vedou tři tartanové dráhy o délce 177 metrů. „Nejprudší sklon je 33 procent a to už je pěkně strmý kopec,“ podotkl Bartůněk. Po okraji jsou schody, které jsou rovněž určené k tréninku.
Další rarita
To není vše. Je tu ještě jedna rarita. „Pod vlnou je další běžecké dráha dlouhá 60 metrů. Nachází se na střeše budovy, kde jsou šatny, gymnastický sál, sklady a parkovací místa. Bude sloužit pro tréninky v běhu přes překážky. Jde o rovinku, kterou vlna kryje před deštěm. Vlastně ta dráha je pod střechou a zároveň na střeše,“ vysvětlil Bartůněk.
Přes unikátní „střechovou vlnu“ se už začali prohánět atleti. „Je to pěkná fuška, běhat nahoru a dolů,“ svěřil se Miroslav Man (17), finalista mistrovství ČR ve skoku dalekém.
„Trenér nás tudy bude honit nejméně šestkrát tam a zpět. To vypustíme duši,“ smála se Barbora Kyselá (18), která má zlatou medaili z mistrovství ČR ve štafetě na 4x300 metrů.