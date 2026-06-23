Měl to být nezapomenutelný adrenalinový zážitek. Klienti se připnuli k parašutistovi na padák a skočili s ním z letadla. Těchto tandemových dvojic bylo devět. Ve vzduchu tak bylo 18 lidí.
V době, kdy přecházela bouřková fronta, ale začal foukat silný vítr a to bylo fatální. Dva z instruktorů ztratili kontrolu nad padákem a nekontrolovaně se řítili k zemi. Jedna dvojice narazila do stromu nedaleko rokycanského koupaliště, druhá spadla o kus vedle.
Čtyři lidé byli zraněni. „Jde o dva muže (50, 50), dalšího muže (59) a jednu ženu (48),“ řekla policejní mluvčí Eva Červenková.
Polámané kosti
„Všechny čtyři osoby utrpěly zranění pohybového aparátu, tedy zlomeniny dlouhých kostí, a tři z nich utrpěli život ohrožující poranění,“ uvedl mluvčí záchranky Martin Štěpán. Dva zraněné přepravily vrtulníky do nemocnic v Plzni a Praze.
Jeden ze zraněných leží ve FN v Plzni stále v kritickém stavu. „Pečují o něj zdravotníci na klinice anestezie a resuscitace intenzivní medicíny,“ uvedla mluvčí nemocnice Lucie Bauerová.
Další jsou ve stabilizovaném stavu na jednotce intenzivní péče. „Nebude poskytovat žádné informace,“ řekla mluvčí Ústřední vojenské nemocnice v Praze Andrea Štorchová.
Neštěstím se zabývá policie a Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) v Praze. „Vyšetřujeme to jako podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví,“ doplnila Červenková.
„Zatím shromažďujeme informace. Závěry vyšetřování budou tak za čtvrt roku,“ uvedla šéfka technických a leteckých inspektorů Lada Ouhrabková.
Děsivá svědectví
Na sociálních sítí je řada svědectví lidí, kteří pád viděli. „Bylo to šílené. Byli jsme na koupališti a hned vedle plotu tam začal padat jeden pár. Narazili nohama do stromu, šílenou rychlostí. Byl to strašný pohled a byl slyšet i křik paní,“ uvedla Anna V. „Nechápu, kdo je tam pustil, když předpovídali bouřky a vítr byl šílený,“ dodala.
O něco dál se zřítila i druhá dvojice. „Ti na tom byli asi trochu líp. Jeden se zvedl ze země a šel na pomoc těm, co se rozmlátili o strom,“ popsal drama muž, který na koupališti provozuje stánek s občerstvením.
Mnozí lidé na koupališti tak volali na tísňové linky. Jenže záchranáři to neměli vůbec jednoduché dostat se na místo neštěstí. „Stály tam blbě auta a nedostaly se na cyklistickou stezku. Museli to objíždět z druhé strany,“ řekl muž.
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Letadlo rozcupovalo padák parašutistky Instagram