Vesnický „masakr“ se odehrál předloni v únoru v Měčíně na Klatovsku. Když se Kumšta vracel domů z práce, u vrat ho zastavila vyděšená sousedka. Řekla mu, že jí utekli dva psi a byli i na jeho pozemku, kde má slepice. Ale jednoho už mají a omlouvala se mu za to. Kumštu to naštvalo a vyhrkl: „Když ho u nás najdu, tak ho zabiju.“
Na svém dvorku pak uviděl psa, jak drží v tlamě slepici, další roztrhaná drůbež byla kolem. A ruply mu nervy. Došel si dovnitř domu pro vzduchovku ráže 5,5 mm a začal střílet. Zvíře třemi ranami zasáhl do břicha, hlavy a krku.
Slepice jako mazlíčci
„Tímto způsobem situaci rozhodně řešit neměl. Jednalo se o vážné poranění, které psovi způsobovalo výraznou bolest a s ní spojené utrpení,“ uvedl podle serveru novinky.cz předseda senátu.
Kvůli zraněním je bavorský barvář mrzák. „Částečně ztratil zrak, má poškozený mozek a trpí epilepsií a také má poruchu hybnosti levé hrudní končetiny,“ uvedl soudní znalec.
Kumšta se u soudu hájil, že se neudržel, jak byl vzteklý. „Slepice jsem piplal od malička. Byly ochočené, měl jsem je jako domácí mazlíčky,“ řekl Kumšta.
Za týrání zvířat mu soud pravomocně potvrdil dvouletou podmínku. Zároveň rozhodl o zabavení pružinové vzduchovky Hatsan, kterou psa zranil.