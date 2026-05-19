Doprava tu houstne i kvůli stavbě okružní křižovatky před opravovanou estakádou a opravě průtahu plzeňské části Bílá Hora.
„Od rána projíždějí všechna auta městem. Může se to ještě zhoršit okružní křižovatkou, kterou má v tomto týdnu začít budovat soukromý investor. Tam bude zachován průjezd Třemošná - Záluží na semafory,“ upozorňuje starosta Jaromír Zeithaml.
Most je ve špatném stavu
Most dlouhý 420 metrů mají silničáři opravit za 39 milionů do konce srpna. Překonává údolí a trať. Po 15 letech provozu těžké nákladní dopravy je ve špatném stavu.
„Kvůli vysokému zatížení vykazuje řadu poruch. Nejvýraznější poškození je patrné na dilatačních ložiscích a mostních závěrech. Objevují se i menší trhliny v konstrukci,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Adam Koloušek. Oprava estakády začala v březnu na spodní stavbě, nyní se práce přesunuly na horní část.
Zahlcená Třemošná
Po silnici projede zhruba 10 tisíc vozidel denně. „K tomu přibudou auta, která jezdí po silnici, která je také průtahem Třemošnou z Chrástu na Ledce a pak je tam ještě zahrnutá sinice třetí třídy na Českou Břízu,“ vypočetl.
Pětitisícové město omezilo rychlost u školy a světelnými tabulemi zvýraznilo přechody pro chodce.
Stejná situace jako teď dočasně v Třemošné je dlouhodobě v navazujícím Kaznějově a Plasích. Tam nemají obchvat a všechna auta jezdí přes obce. V Plasích teď ŘSD začíná obchvat stavět.
