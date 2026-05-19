Doprava tu houstne i kvůli stavbě okružní křižovatky před opravovanou estakádou a opravě průtahu plzeňské části Bílá Hora.

„Od rána projíždějí všechna auta městem. Může se to ještě zhoršit okružní křižovatkou, kterou má v tomto týdnu začít budovat soukromý investor. Tam bude zachován průjezd Třemošná - Záluží na semafory,“ upozorňuje starosta Jaromír Zeithaml.

Dopravní peklo v Plzni: Zavírají vytíženou křižovatku u Nového divadla

Oprava tramvajové trati v Plzni - Skvrňanech vstupuje do nejnáročnější fáze, zavřou vytíženou křižovatku u Nového divadla.

Most je ve špatném stavu

Most dlouhý 420 metrů mají silničáři opravit za 39 milionů do konce srpna. Překonává údolí a trať. Po 15 letech provozu těžké nákladní dopravy je ve špatném stavu.

„Kvůli vysokému zatížení vykazuje řadu poruch. Nejvýraznější poškození je patrné na dilatačních ložiscích a mostních závěrech. Objevují se i menší trhliny v konstrukci,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Adam Koloušek. Oprava estakády začala v březnu na spodní stavbě, nyní se práce přesunuly na horní část.

Nejvyšší obloukový most v Česku: Začínají ho stavět u Plzně

Nejvyšší obloukový most v Česku: Začínají ho stavět u Plzně

Zahlcená Třemošná

Po silnici projede zhruba 10 tisíc vozidel denně. „K tomu přibudou auta, která jezdí po silnici, která je také průtahem Třemošnou z Chrástu na Ledce a pak je tam ještě zahrnutá sinice třetí třídy na Českou Břízu,“ vypočetl.

Pětitisícové město omezilo rychlost u školy a světelnými tabulemi zvýraznilo přechody pro chodce.

Stejná situace jako teď dočasně v Třemošné je dlouhodobě v navazujícím Kaznějově a Plasích. Tam nemají obchvat a všechna auta jezdí přes obce. V Plasích teď ŘSD začíná obchvat stavět.

VIDEO: Dopravní expert o stavu české dopravy: Zaostáváme! V čem je největší problém?

Video
Video se připravuje ...

Dopravní expert o stavu české dopravy: Zaostáváme! V čem je největší problém? Bára Holá, Lukáš Červený

Fotogalerie
7 fotografií
Silničáři kvůli opravě zcela uzavřeli most v Třemošné za Plzní na hlavním tahu mezi Plzní, Plasy a Mostem. Na objížďce, která vede Třemošnou, se tvoří fronty.
Silničáři kvůli opravě zcela uzavřeli most v Třemošné za Plzní na hlavním tahu mezi Plzní, Plasy a Mostem. Na objížďce, která vede Třemošnou, se tvoří fronty.
Autor: ČTK / Chaloupka Miroslav