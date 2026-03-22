Na nahrazení nevyhovujícího podchodu moderní lávkou čekali místní lidé mnoho let. Lávka nahradí nevyhovující a nevyužívaný podchod a bezpečně propojí Sousedskou a Rodinnou ulici.
Ocelová lávky s bezbariérovými rampami bude 116 metrů dlouhá a 3,5 metru široká. Mostovka bude nad Rokycanskou třídou ve výšce přes šest metrů. Náklady na stavbu jsou bezmála 108 milionů. Práce zahrnují i likvidaci podchodu a nákladné překládání sítí.
Dopravní komplikace
Pro řidiče bude po celou dobu prací, teda až do konce roku, uzavřen vždy jeden jízdní pruh. K Divadlu Alfa se musela dočasně posunout zastávka MHD Letná pro linky 11, 15, 29, 30, N3 a N6.
Ve směru do centra je asi o 250 metrů dopředu k divadlu, v opačném směru je přeložena o přibližně 300 metrů zpět.
Pro chodce a cyklisty je uzavřená stezka mezi Revoluční a Dlouhou ulicí a chodníky podél staveniště. Uzavřen bude také chodník části Rokycanské ulice a nebude možné projít po obou stranách v úrovni ulic Sousedská a Rodinná.
Město mostů a lávek
Plzeň má jako město na soutoku čtyř řek velké množství mostků a lávek, další staví. „Máme ve správě celkem 138 lávek a podchodů, z toho víc než polovina jsou lávky vedoucí přes řeky. Další lávky mají ve správě například lesy a jiní vlastníci,“ řekl mostní specialista Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně.
Letos už Plzeň dokončila a uvedla do provozu lávku pro pěší a cyklisty těsně za severním okrajem Plzně, která propojuje rekreační oblasti kolem vrchu Krkavec a okrajových částí Radčic a Malesic. Za 65 milionů tam přesunulo a na lávku upravilo stoletý ocelový a památkově chráněný Faltusův most, po kterém po desetiletí chodili dělníci v plzeňské Škodovce.
V únoru město také začalo stavět za 44 milionů korun novou lávku přes řeku Radbuzu pod soutokem s Úhlavou. Naváže na ni půlkilometrový úsek nové cyklostezky ke sportovnímu areálu Škoda sport park v části Doudlevce. Letos Plzeň také postaví nový gondolový most přes Mži.
Stavba nového přemostění v Blansku město Blansko
