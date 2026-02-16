Vše začalo v dubnu 2024. Tehdy dva stafordšírští bulteriéři utekli ze zahrady a svým zjevem, že byli kost a kůže, vyděsili ženu, která šla kolem. Ta pak vytočila číslo tísňové linky.
Veterináři a policisté následně fenku a psa manželům odebrali. „Ze země pili vlastní moč,“ stojí v úředním hlídky strážníků.
Extrémní podvýživa
„Nejméně po dobu měsíců až jednoho roku zvířatům nezajistili základní výživové podmínky, zejména dostatečný přísun krmiva. I přes jejich na první pohled viditelný velmi špatný zdravotní stav to nijak neřešili, v důsledku čehož zvířata trpěla,“ řekla státní zástupkyně Kateřina Brožová.
„Oběma psům tak způsobili utrpení extrémní podvýživou, hrozilo selhání metabolismu a jater,“ dodala.
Prý se báli o děti
Zvláštní případu týrání je to, že ačkoliv psi strádali, domácnost manželů byla v pořádku. „Psi trpěli průjmy. Na veterinu jsme nešli a nasadili jsme jim dietu. Hubli. Věděli jsme, že to není dobré, ale báli jsme se, že by o nás někdo mohl říci, že se třeba špatně staráme i o děti,“ uvedla Denisa Č.
„Buď psi vůbec nekrmili 2 až 3 týdny, nebo bylo krmiva méně po dobu nejméně čtyř měsíců,“ řekl soudní znalec.
U soudu litovali
Manželé u soudu projevili lítost. „Cítím se vinná. Přijmu trest a i to, že nebudu moci chovat psi,“ řekla Denisa Č. „Je mi to líto, co se stalo,“ přidal se i Martin Č.
Státní zástupkyně navrhuje pro manžele trest dva roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let.
