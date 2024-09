Porod v domě sekty v Plasích na Plzeňsku skončil tragickou smrtí. Matka v pátek odpoledne zemřela v nemocnici. Narozené miminko by mělo podle dostupných informací být v pořádku. K věci se vyjádřil i právník Jan Černý. Podle něj by členové sekty mohli skončit za mřížemi.

K domácímu porodu došlo v sídle společenství v Plasech na Plzeňsku v neděli, v pondělí odpoledne matku s novorozenou holčičkou odvážela záchranka v kritickém stavu do nemocnice.

Dlouhých dvanáct hodin měla být matka s dítětem spojená pupeční šňůrou. Jak pro server CNN Prima News uvedl syn, matku, která prodělala mozkovou smrt, zdravotníci kolem půl druhé odpoledne odpojili od přístrojů. Holčička zůstává v péči lékařů.

Redakce také oslovila právníka Jana Černého. Podle něj by mohli členové být obviněni z trestného činu usmrcení z nedbalosti. V případě viny jim mohou hrozit až tři roky vězení. Zda ale skutečně dojde k obvinění, je na orgánech činných v trestním řízení.

Spojeny zůstaly dvanáct hodin!

Porod společenství Život v srdci přenášelo na internetu. Je vidět, jak žena v přítmí pokoje porodila, ostatní členové k ní chodí, gratulují jí k miminku.

„Jak ti je,“ ptá se jí partner Marian. „Krásně, ale pobolívá mě břicho. Cítím stahy,“ odpověděla Linda. O chvilku později se jí dula ptá, zda má dítě položit z levého prsu na pravé. „No, já teď nemám vůbec sílu,“ postěžovala si Linda.

Žena a miminko zůstaly spojeny pupeční šňůrou dalších 12 hodin. V pondělí rodička začala kolabovat a v kritickém stavu ji i miminko převezla záchranka do nemocnice.

Rodina ženy: Jste nechutní

Ve čtvrtečním večerním vysílání na internetu mluvil otec novorozené holčičky o tom, že to, co se stalo a jak se situace zkomplikovala, vnímá jako „kolektivní pochybení“.

„V některých okamžicích toho porodu jsme mohli udělat některé kroky jinak, ale nechali jsme se ovlivnit pochybností a o tom to je, že se vlastně pořád necháváme ovlivnit pochybnostmi z toho, že něco cítíme, ale mysl nám nabídne, že by to mělo být jinak, a nakonec konáme podle toho, co nám ta mysl nabídne,“ uvedl otec dítěte. Dokonce uvedl, že věří, že se Linda probere.

V diskuzi pod videem ale diskutující, která se uvedla jako neteř rodičky, napsala: „Přestaňte říkat, že se Linda probudí. Dnes jí diagnostikovali mozkovou smrt. Jste nechutní.“

Manželé dopadli tři zloděje ve svém domě: Vytáhli na ně samopal!

Vůdce sekty dává ruce pryč

Lukáš S. (46), který společenství vede, dává od tragické události ruce pryč. „O tom ale já nemám ánunk. Věřil jsem ženám a věřil jsem Martince (dula – pozn. red.), že ví, co dělá. A ona ví, co dělá, a zároveň to neví, protože nemá žádné medicínské vzdělání. Jak se to bude dál řešit, to se ještě uvidí,“ řekl na dalším z mnoha videí, které natáčí, Lukáš S.

Za neštěstí podle něj může absence lásky kvůli lidem, kteří se přijeli podívat na porod, načež se ozve souhlas lidí v místnosti. „Je to smutné, že to takhle necháme dělat v nás, abychom nebyli přátelé, ale to je na každém z nás,“ dodává.

Video Video se připravuje ... Vůdce sekty Život v srdci Lukáš S. o domácím porodu, který v Plasech málem skončil smrtí rodičky i dítěte Blesk