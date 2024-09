Manželé našli svůj dům, který nevyužívají příliš často, vykradený. Na nezvyklé dění je upozornil soused. Navíc v chodbě měli zloděj připraveny další tašky s jejich věcmi. Manželé se tak rozhodli si na nezvanou návštěvu počkat.

„Bylo to za bílého dne. Viděl jsem, jak jde chlápek do stodoly. Uvnitř jsem narazil na nějakou ženu, tak jsem ji nastříkal pepřák do obličeje. Ten muž, co jsem ho sledoval, mezitím ze stodoly vyběhl a utekl mi,“ popisoval pro server novinky.cz majitel domu (48). Následně došlo k potyčce. Zloděj několikrát muže přetáhl latí a dokonce na něj vytáhl nůž.

Zloděj měl nůž, manžeůka samopal

„Byla to pořádná kudla, čepel mohla mít tak 30 centimetrů. Toho jsem se zalekl a vzpomněl si na to, jak mě v Africe přepadli lupiči a prostřelili obě kolena. Mával tím nožem a křičel, ať ten klacek odhodím a nechám ho jít, jinak že mě propíchne. Tak jsem ho odhodil a běžel zpátky do domu,“ líčil dál přepadený.

V domě hledal manželku, ze zahrady náhle uslyšel křik. „Našel jsem manželku, jak ležela na té holčině se samopalem v ruce. Pak nám řekla, jak se jmenuje, co všechno vzala a kde ty věci jsou. Následně přijela policie,“ uvedl muž.

Manželka totiž vlastní zbrojní průkaz na samopal, a když viděla, jak zloději – dva muži a žena – se vrhli na zahradě na manžela, přispěchala mu i se zbraní na pomoc.

Dva z pachatelů nyní dostali podmínky, třetí, který vyhrožoval nožem, byl odsouzen na 2,5 roku do vězení.

