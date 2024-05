Vloupačkám přes pootevřená okna muži nezabránily ani sítě proti hmyzu. Bytař se soustředil převážně na pracovní dobu obětí. Jakmile se majitelé bytů vraceli z práce domů, čekalo je nemilé překvapení v podobě vybíleného bytu.

„Lapka bral vše, co mělo hodnotu, a co se dalo případně zpeněžit. Například různé šperky, notebooky, peníze, boty, oblečení, ale také mobilní telefony a herní konzole,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková. V jednom z bytů muž našel zhruba 800 eur (20 tisíc Kč), se kterými zamířil do směnárny.

Přišlo info o „známé firmě“

Oznámení na policii během první poloviny dubna stále přibývalo a policisté se vrhli do zastaváren, aby se dopátrali ukradených věcí. Zároveň přišla informace, že jeden z dříve odsouzených recidivistů čerstvě dýchá vzduch na svobodě. Brzy měli jasno.

„Nejenže ztotožnili podezřelého, ale také se jim podařilo zajistit část odcizených věcí, například zlaté šperky, telefon, ale také herní konzoli,“ pokračovala policistka Michalíková.

Nechtěl riskovat

Nenapravitelný chlap byl brzy nato skončil v poutech. Komisař ho obvinil z krádeže, porušování domovní svobody a legalizace výnosů z trestné činnosti. Při výslechu se muž doznal a rozpovídal se.

„Téměř vždy jsem zazvonil, abych se přesvědčil, že nikdo není doma. Když nikdo neotvíral, vlezl jsem do bytu oknem otevřeným na ventilačku. Ukradené věci jsem prodával náhodným lidem nebo do zastaváren,“ popsal. Muži s devíti záznamy v trestním rejstříku hrozí dlaších pět let basy.