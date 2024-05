Tak obří projekt výstavby bytů Plzeň nepamatuje. Kasárna Slovany se během 15 let promění v novou čtvrť, kde najde bydlení zhruba 10 tisíc lidí. Vznikne zde více než 3000 bytů, kanceláře, obchody, park i školka. Investice? 15 miliard!

Areál největších plzeňských kasáren je opuštěný od roku 1992, od té doby čeká na zasíťování a výstavbu. „Podobně velký projekt v Plzni nikdy nebyl realizován. Pro mě osobně, investora a občana Slovan, se jedná o srdeční záležitost. Máme jedinečnou šanci vytvořit moderní čtvrť evropského formátu s třetinovým podílem zeleně a úplnou občanskou vybaveností,“ uvedl investor Petr Březina, místopředseda představenstva APB – Plzeň. První domy se na třicetihektarovém pozemku začnou stavět do dvou let.

„Udělali jsme významný krok k revitalizaci největšího brownfieldu v Plzni. Řešíme i výstavbu bytů, školky a věřím, že se nám zde po desítkách let podaří vybudovat i základní školu,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký.

Obří „centrální park“

Nová čtvrť, v níž vznikne 3230 bytů, by se měla budovat postupně zhruba 10 let. Součástí bude také parkovací dům typu P + R. Počet nových pracovních míst v administrativních budovách a službách by měl být pro zhruba 2300 zaměstnanců.

Klíčovým veřejným prostorem se stane centrální rekreační park o ploše 20 tisíc m2. „Všechny ulice budou osázeny oboustrannými alejemi. Ve středu území vnikne parkové obytné náměstí propojené se školou i městské náměstí s točnou MHD obklopené naopak administrativními budovami a obchodem,“ popsal hlavní architekt projektu Pavel Joba ze studia M1. Vegetace bude i na střechách, které budou osázeny také fotovoltaikou.

Byty i vily

Obytná výstavba v nové čtvrti by měla podle investora nabídnout různé úrovně standardu, od městských dostupných bytů přes střední úroveň bytového standardu až po rodinné bydlení ve viladomech a takzvaných townhousech (řadové domy).

„Pro město Plzeň se jedná o zásadní projekt z pohledu budoucí bytové výstavby. Předpokládáme, že získáme předkupní právo na pozemky o výměře více než pět hektarů. Podle stávajících hrubých odhadů by na nich kromě školských zařízení mohlo vzniknout až sedm set nových městských bytů,“ uvedla radní pro bytovou oblast a dostupné a sociální bydlení Světlana Budková.

Nová čtvrť bude zapojena do systému městské dopravy, ale i na uliční síť s automobilovou a cyklistickou dopravou.

