Velkou plochu zde zaujímají futuristicky tvarované a měkce polstrované „lavičky“ pro cestující, kteří zde čekají na svůj spoj. Ti je ihned obsadili a moc se jim líbí. Problém ale může nastat s lidmi bez domova.

„Před rekonstrukcí tady byly dřevené lavice a bezdomovci na nich polehávali. Teď si konečně pohoví na měkkém. Uvidíme, jak to tu bude vypadat. Pro slušné cestující, je toto nové posezení výborné,“ řekl Petr Martinec (38), který na nových lavicích čekal na rychlík do Prahy.

Restaurace a obchody

Horní patro nádraží je díky nové prosklené střeše také mnohem světlejší. Je zde také vybudované nové WC a informační panely s odjezdy vlaků i autobusů z přilehlého terminálu. V dolní i horní hale nádraží bude 15 provozoven, obchodů, restaurací a občerstvení.

„Nahoře zatím funguje provozovna rychlého občerstvení. Další se budou otevírat v následujících dnech,“ uvedl ředitel investorské Správy železnic (S6) Radek Makovec.

I čepované pivo

Všechny prostory pro obchody jsou už obsazené. „Postupně přibude kavárna, knihkupectví, prodejna asijských potravin a také tu bude „pivovar“ s čepovanými pivy,“ dodal Makovec.

Budova nádraží se bude zavírat na noc a to od 1.30, kdy do Plzně přijede poslední vlak z Prahy do 3.45 hodin, kdy odtud pojede první spoj do hlavního města. Secesní budova Hlavního nádraží v Plzni z roku 1907 se opravovala tři roky a její rekonstrukce přišla na jednu miliardu korun.

