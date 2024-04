Tyčí rozmlátil hlavu Lucii (†42) kvůli pervitinu za dvě stovky. Recidivista Bartolomej H. (49) teď vyfasoval u Krajského soudu v Plzni výjimečný trest 22 let vězení. Už jednou se pokusil vraždit. Žena (79) tehdy přežila jen zázrakem a on si odseděl 14 let.

Krvavé drama se odehrálo loni v únoru v Novém Sedle na Sokolovsku. Bartolomej H. přišel se svou známou a chtěl po ní, aby mu dala pervitin na dluh. „Když odmítla, začali se hádat, on brutálně zaútočil tak, že vzal do ruky kovovou tyč a zasadil ženě nejméně pět ran do hlavy,“ řekl státní zástupce Roman Šustáček.

Bezprostřední příčinou smrti bylo vdechnutí žaludečního obsahu při selhávání dechových a oběhových funkcí v důsledku poranění mozku. „Poškozené pak ukradl mobil, pervitin, a aniž by se zajímal o ženin stav, nechal ji ležet na zemi, přikryl ji peřinou a odešel,“ dodal Šustáček.

Trubkou do hlavy

Bartolomej H. se k vraždě přiznal. „Přišel jsem k ní a chtěl jsem, aby mi dala pervitin na dluh. Když mi řekla, že mi nic nedá, zatmělo se mi před očima. Vzal jsem do ruky trubku, co tam ležela a začal jsem jí mlátit do hlavy. Nevím, kolikrát to bylo. Bít jsem jí začal, když seděla na gauči. Když pak spadla na zem, tak jsem si na ní obkročmo sedl a bil jsem jí dál,“ vypověděl Bartolomej H.

„Když jsem odcházel, ještě žila. Slyšel jsem, jak chrčí. Nechal jsem otevřené dveře, aby ji našli,“ dodal.

Zabil kvůli dvěma stovkám

Letos v lednu uzavřel Bartolomej H. se státním zástupcem dohodu o vině s trestem 18 let vězení. Krajský soud v Plzni ale tuto dohodu neschválil s tím, že trest je velmi mírný. Proběhlo tak soudní líčení, jehož výsledkem byl výjimečný trest 22 let vězení. Ten si má odsedět ve věznici se zvýšenou ostrahou.

„Zavrženíhodnou pohnutkou je, že se dopustil činu kvůli dvěma čárám pervitinu za 200 Kč,“ řekl soudce Jan Hostaš s tím, že kdyby se k činu nepřiznal, nedostal by trest kratší 25 let. Musí také pozůstalým zaplatit nemajetkovou újmu ve výši 4,5 miliónu korun. Rozsudek není pravomocný, Bartolomej H. se na místě odvolal.

Brutální vražda v Měcholupech: 18 let vězení za 16 bodných ran a uříznutý penis!

Už jednou málem zabil

V roce 2001 v Chodově na Sokolovsku pokusil kvůli pár tisícům korun zavraždit svou známou (79). Na seniorku, která finančně vypomáhala jeho družce, brutálně zaútočil, protože potřeboval peníze do hracích automatů.

Ženu tehdy kopal, škrtil a bil pěstmi. Život si důchodkyně zachránila tím, že předstíral smrt. Už tehdy znalci konstatovali, že šance na resocializaci Bartolomeje H. je minimální. V roce 2002 dostal u Krajského soudu v Plzni trest 14 let do vězení, který si celý odseděl.

VIDEO: 36letý muž chladnokrevně zabíjel taxikáře kvůli heroinu.