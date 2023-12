Zpět

Novou vyhlášku na regulaci hazardu má Plzeň. Díky ní by tak postupně do dvou let měly z města zmizet veškeré herny a kasina. Aktuálně je zde těchto provozoven 38, v posledních měsících přibyly ale nové žádosti. Zastupitelé tak zvolili radikální řešení.