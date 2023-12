Dezinformátor Tomáš Čermák (36), který zmizel v létě před nástupem do vězení, kde má strávit 5,5 roku za podporu a propagaci terorismu, je zpět v ČR. Muže, dopadeného v polovině listopadu v sousedním Polsku, si převzali v pondělí od polských kolegů policisté z Moravskoslezského kraje.

Čermák prý mířil do Běloruska a následně do Ruska. Do vysněné země se sice nedostal, zato českou vězeňskou celu si nyní užije dosytnosti.

„V pondělí jej předali polští policisté na předávacím místě Chotěbuz – Cieszyn českým kolegům,“ potvrdila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Polsko vydalo do Česka odsouzeného Tomáše Čermáka, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač. Znám je v tzv. dezinformační scéně.

Právě plzeňský krajský soud na Čermáka vydal v polovině září mezinárodní zatýkací rozkaz. Odsouzený muž nenastoupil do vězení a podle příspěvků na sociální síti budil dojem, že je v zahraničí. Klec spadla na východě Polska.

Mířil na východ

„Zadržení hledaného muže bylo provedeno ve večerních hodinách 14. listopadu v jedné z ulic v oblasti Staroměstského náměstí v Lublinu. Operaci provedli policisté Kriminálního úřadu Národního policejního ředitelství za podpory místních policistů z oddělení pátrání a identifikace,“ uvedla tamní policie.

Čermák v době koronavirové pandemie vyzýval na sociální síti veřejnost k násilí vůči politikům, vymezoval se vůči novele pandemického zákona. V živém vysílání nabádal k aktivnímu odporu proti přijetí novely, k převzetí moci či násilní na politicích.

Za rypáky do řeky

Zaznělo například: „Musíme těm dobytkům zatnout tipec, vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky.“ U Krajského soudu v Plzni si v březnu vyslechl trest 5,5 roku vězení, verdikt potvrdil v červenci odvolací vrchní soud v Praze.

Čermák si též vyslechl podmínku za nenávistné výroky na adresu Ukrajinců. Nepravomocně je odsouzený za výtržnictví a nebezpečné pronásledování šéfa České lékařské komory Milana Kubka a evolučního biologa Jaroslava Flegra.