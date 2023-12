Jedinečné místo, které tvoří kabina skrytá osm metrů pod hladinou zatopeného bývalého kamenolomu, funguje již dvanáctým rokem. Sestupuje se do ní tubusem po 26 příčkách kovového žebříku. Teď má ale pozorovatelna namále.

„Kabinu jsme letos z vlastních prostředků odkoupili od Svazu českých potápěčů, byly to nervy, ale podařilo se,“ řekl provozovatel Lomečku Zdeněk Zrůst (51). Jenže teď je třeba pozorovatelnu a přístupovou lávku k ní zrekonstruovat.

délka: 01:06.77 Video Video se připravuje ... Podvodní pozorovatelna v Lomečku u Starého Klíčova na Domažlicku. Romana Vébrová

„Elektroinstalace, nátěry, oprava lávky i té vnitřní kabiny, aby se v ní návštěvníci cítili dobře,“ vypočetl Zrůst. Jeho rodina se samotným nákupem vydala z peněz, na opravu a revizi finance chybí.

Pro pomoc zachránit dominantu Lomečku vznikla sbírka na platformě Donio. Všichni věří, že se potřebných 300 tisíc korun podaří vybrat a pozorovatelna bude v příštím roce zářit novotou.

Čistá voda, obří ryby

Podmínky pro pozorování podvodního života jsou v Lomečku ideální. „Není u nás tolik míst, kde by byla tak stabilně čistá voda. Také už tři desetiletí tu chovám jesetery, kapry, amury, tolstolobiky, štiky či sumce. Nelovíme je, krmíme je, oni se nám odmění tím, jak plavou kolem pozorovatelny,“ řekl Zrůst.

Ve vodě tu mají opravdu kapitální kusy. „Po sezóně je pozorování ryb ideální, plavci je neruší, ryby se shromažďují kolem pozorovatelny, kde je krmíme. Pak také zjara, kdy teplota vody přesáhne 10 stupňů. Letos byly ale výborné podmínky na pozorování i v létě. Někdy tam lidé zůstanou i hodinu, kochají se, čas jakoby tam plynul pomaleji,“ dodal provozovatel.

Celoroční zážitky

Pozorovatelna s osmi okénky, do které se sestupuje po 26 příčkách kovového žebříku, je celoročně přístupná. V sezóně, která začíná s pěkným počasím, každý den od rána do večera, mimo sezónu od čtvrtka do neděle 9 až 17 hodin. Cena vstupného činí 100 korun pro dospělého, u dětí je to polovina.

Režie unikátního místa ale polkne výtěžky ze vstupného i prodeje občerstvení. Pokladničku nenaplní ani pořádané kulturní akce. „Poprvé v životě si dovoluji požádat veřejnost o finanční pomoc se záchranou tohoto místa, které by bez kabiny ztratilo část svého kouzla,“ doplnil Zrůst s tím, že za každou podporu je moc vděčný.