Blíženci

Jste naštvaní, protože se vám bortí plány, které jste osnovali. Jenomže tak to v životě chodí a ne vždy jste vše do puntíku. Nedělejte si z toho těžkou hlavu a snažte se přesvědčit šéfa o tom, že jste vhodní kandidáti. A to jedině pilnou prací.