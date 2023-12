Do obchodu přišla skupinka s tím, že má zájem o koupi mobilního telefonu. Prodavači netušili, že před nimi stojí dokonale sehraný zlodějský gang, kde každý plnil předem stanovenou roli. Nejprve to vypadalo, že se akce účastní tři muži a jedna žena.

„Dva muži a žena zabavili pracovníky prodejny, třetí z mužů mezitím vnikl bez použití násilí do zázemí obchodu,“ řekla původně policejní mluvčí Michaela Raindlová. Po zveřejnění foto grafií se ale jeden z mužů sám policii přihlásil a ukázalo se, že s případem nemá nic společného.

Skutečný zloděj sebral v zázemí prodejny 34 kusů mobilní telefonů značky Apple za více než jeden milion korun a nastrkal je do sportovní tašky. Následně všichni z obchodu odešli, aniž by vzbudili u prodavačů nějaké podezření. Bandu ale zachytila bezpečnostní kamera, teď už mají všichni co vysvětlovat policii.

VIDEO: Brněnští strážníci díky kamerovému záznamu dopadli zloděje.