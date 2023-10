Zpět

na

Co by to bylo za Havelské posvícení bez tradičních hnětýnek. Chutné placičky každoročně peče i paní Jarmila Voráčková (75) z Třebčic na jihu Plzeňska. Každou sama zdobí, na malých uměleckých dílkách si pochutnají její blízcí.