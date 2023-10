Obzvláště brutálním napadením se zabývají policisté na severním Plzeňsku. V obci Kožlany měl muž (35) tak surově napadnout ženu, že musela okamžitě podstoupit operaci. Údajně jí měl do vaginy zasunout petardu a odpálit ji!

K napadení došlo v noci na neděli na ubytovně v Kožlanech. Podle serveru idnes.cz šlo o neskutenčně brutální napadení. Po odpálení petardy v oblasti genitálií utrpěla žena velmi těžká poranění. Agresor ji naštěstí naložil alespoň do auta a odvezl do nemocnice. Tam tvrdil, že ke zraněním přišla po ráně do břicha. Tomu léakři neuvěřili a zavolali policisty.

„Přijali jsme pacientku s vážným poraněním v oblasti genitálií, ze kterých silně krvácela,“ citoval server novinky.cz lékaře, který je seznámený s kauzou.

Zranění ženy byla tak vážná, že musela okamžitě na operaci. Jaký je její stav, ale nemocnice odmítá sdělit s odkazem, že na případ bylo uvaleno policejní embargo.

Podezřelého muže policie zadržela. „V současnosti probíhají úkony trestního řízení,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Podle místních měl konflikt vygradovat mezi Ukrajincem a jeho přítelkyní z Moldavska. Dosud prý nebyly s obyvateli ubytovny žádné problémy.

VIDEO: Simona Monyová. Ve svých knihách volala o pomoc. Slavnou autorku ubodal její manžel.