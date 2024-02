Školačku (15) v Plzni podle policie znásilnil a pak se ji pokusil zabít tmladík (18) z Ukrajiny. Po brutálním útoku se chtěl navíc dívky zbavit, zabalil ji do pytle a shodil ze srázu! Život jí zachránilo, že předstírala smrt! Krátce po činu násilníka strážci zákona dopadli, nyní byl obžalován. Hrozí mu i doživotí!

„Podal jsem na obviněného obžalobu za trestné činy znásilnění a pokusu vraždy, za které může soud uložit i výjimečný trest,“ řekl podle serveru novinky.cz státní zástupce Jiří Richtr.

Hrůzný čin se odehrál začátkem loňského srpna v noci plzeňské části Lobzy. Mladík tam vylákal dívku na procházku kolem řeky. Řekl jí, že cestou odnese nějaké věci svému známému. Dívka se s chlapcem podle policie už nějaký čas znala, a tak souhlasila.

Video Video se připravuje ... Mladík (18) podezřelý ze znásilnění dívky, kterou pak v pytli shodil ze srázu, u Krajského soudu v Plzni. Romana Vébrová

Po chvíli ale bylo vše jinak. „Muž změnil směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku. Dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Následně ji způsobil ještě řezné zranění a vyhrožoval smrtí,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Zabalil ji do pytle

Tím ale hrůza neskončila. „Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel,“ dodala Raindlová. Napadená předstírala smrt, to jí nejspíše zachránilo. Podařilo se jí dostat z místa pryč a zavolat záchranáře. Ti okamžitě informovali policii.

Rozjela se velká pátrací akce. Po několika hodinách se policistům podařilo násilníka zadržet. Skončil v policejní cele. „Komisařka odboru obecné kriminality muži sdělila obvinění z trestného činu vraždy ve stádiu pokusu a znásilnění,“ doplnila Raindlová. Policisté pro násilníka budou požadovat vazbu. Hrozí mu 15 až 20 let nebo i výjimečný trest.

„Můžeme potvrdit, že obviněným je cizinec, který zde dlouhodobě žije,“ uvedli policisté v reakci na nenávistné komentáře, které se objevily krátce po činu na sociálních sítích.

Pohoršený primátor

„Dívky je mi obrovsky líto. Jako otec stejně staré dcery si ani nedokážu představit, jakým peklem musela projít. Takový čin nemá žádné ospravedlnění a ani ten nejtvrdší trest nebude pro pachatele dostatečný,“ uvedl podle serveru novinky.cz primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO).