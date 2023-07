Celý život zasvětili péči o zvířata a svoji lásku k nim přenesli i na syna. Manželé Růžena (63) a Tomáš (63) Weberovi byli 40 let nedílně spojeni s plzeňskou zoo. V jejich šlépějích jde teď i syn Tomáš (33).

Příběh rodiny se začal psát v roce 1979. Růžena a Tomáš tehdy po skončení střední školy zamířili do zoo v Plzni. „Začal jsem u kopytníků – žiraf, zeber, antilop a zůstal jsem jim věrný celých 43 let,“ svěřil se Tomáš starší, který letos v únoru odešel do penze.

Celý profesní život strávila v zoo i manželka Růžena. „Starala jsem se o plazy, nejdéle jsem byla u opic, a nějaký čas i u kopytníků. Tam jsme pak pracovali všichni tři,“ řekla Růžena, která strávila v zahradě 40 let.

Syn se pomamil i potatil

Syn Tomáš (33) kráčí nyní ve šlépějích svých rodičů. „Doma v bytě jsme měli exotický zvěřinec. Šlo o mláďata, kterým zemřela maminka. Když mi bylo 8 let, jedna opička mi sežrala svačinu do školy chleba se salámem nebo mi vypila vodu z kelímku, když jsem kreslil. Spolužáky mi záviděli a já byl mezi nimi king,“ vzpomíná Tomáš junior.

Od mala měl tak jasno, čím bude. Vystudoval obor speciální chovy na vysoké škole a už pět let se stará o žirafy a zebry, stejně jako před ním jeho táta. „Jsem moc rád, že ho baví to, co jsem já dělal celý život,“ svěřil se Tomáš starší.

„Jen se trochu bojím, aby se neuštval. To víte, když tuto práci děláte poctivě, tak se podepíše na zdraví. Nás teď bolí záda a kolena,“ dodala Růžena.

Geny se nezapřou

Zatímco rodiče Tomáše staršího nebyli proti, aby šel dělat ošetřovatele zvířat do zoo, těm Růženiným se to moc nelíbilo. „Nechápali, proč tam jdu. Maminka byla v domácnosti a táta vojenský pilot,“ uvedla Růžena. Svému synovi ale do ničeho nemluvili.

Práce ošetřovatele přitom není úplně snadná. Zvláště na začátku 80. let, kdy Tomáš starší v zoo začínal. „Zvířata teď zimují ve zděných ubikacích. Tehdy to ale byly dřevěné boudy. Jejich stěny jsme obkládali balíky slámy, aby nám zvířata neumrzla. Pod nádrží na vodu jsme museli rozdělat oheň, aby povolil zamrzlý kohout a vodu, a tu jsme pak nosili v 25litrových bandaskách od mléka,“ zavzpomínal zkušený ošetřovatel.

Práce a láska

S manželkou se Tomáš zná dlouhá destiletí. Nejdříve byli spolužáci, pak spolu pracovali. Růžena se ale hned po maturitě vdala. Manželství neklapalo a po osmi letech skončilo. „Celou tu dobu jsme byli s Tomášem kamarádi. Pak to nějak vyplynulo, že jsme se sblížili a teď už jsme ve šťastném manželství 34 let,“ řekla Růžena.

Vpomínala i na největší pracovní radost, kterou zažila před 13 lety. Tehdy zachránila mládě zebry, kterému týden po narození zemřela maminka. „Dva měsíce jsem pak žila v zoo. Každé dvě hodiny jsem jí dávala jíst. Mezi tím jsem si rychle odskočila domů, abych chlapům uvařila. Bydlíme v paneláku kousek od zoo,“ řekla Růžena.

Ráda také vzpomíná na zvířata, která piplala u sebe doma. „Byly to malé opičky, kočkodani a makakové. Balila jsem je do deky a nosila v náručí, uspávala je jako dítě,“ dodala ošetřovatelka.

VIDEO: Mláďata vzácné zebry bezhřívé v plzeňské zoo.

délka: 00:38.50 Video Video se připravuje ... Mláďata vzácné zebry bezhřívé v plzeňské zoo. Zbyněk Schnapka