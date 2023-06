Soukromou mučírnu si z cely 232 ve věznici Plzeň-Bory udělali dva odsouzení hromotlukové. Ostatní spoluvězně týrali takovým způsobem, že si mnozí raději podřezali žíly, aby z cely unikly! Bití až do pozvracení, močení do jídla nebo tetování vulgarit bylo na denním pořádku! Oba trýznitelé nyní stojí před soudem.

„Využili své robustní postavy a šikanovali slabší spoluvězně, a to jednak ponižujícím zacházením a dále fyzickým napadáním, kterým jim způsobili mučivé útrapy,“ stojí podle serveru novinky.cz v obžalobě. Obžalovaný Pavel P. má přes dva metry a více než sto kilo, ostatní odsouzení se mu báli postavit a mučení snášeli dlouhou dobu.

„Odmontoval násadu od koštěte a v kuse mi asi hodinu mlátil do zad, rukou i nohou, dokud jsem nebyl fialový. Když jsem se ho ptal, proč to dělá, řekl, že se mu líbí, jak křičím,“ vypověděl jeden z vězňů. „Uvažoval jsem o sebevraždě. Nešlo to dál snášet. Ze společné cely nebylo úniku,“ dodal.

Další vězeň soudu líčil, že byl nucen klečet hodiny na toaletě. Obžalovaní ho polévali studenou vodou a na záda mu pak vytetovali pánské a dámské přirození. Ve spise je zaznamenáno i močení do jídla spoluvězňů.

„Ubližovali nám skoro všem. Nikdo se jim nepostavil. Většina to řešila tak, že si podřezali žíly, aby je přemístili jinam. Nakonec jeden z odsouzených našel odvahu to oznámit. Pak se k němu přidali ostatní,“ dodal další ze svědků. Sud pokračuje dalšími výslechy.

