Nejvytíženější most v Plzni se začal opravovat a vše bude trvat čtyři měsíce. Slouží už 22 let a denně po něm projede 26 tisíc aut. Řidiči mají z toho „velkou radost“, ale most je už v takovém stavu, že rekonstrukci nejde odkládat. Pro motoristy by se měl znovu otevřít 7. října.