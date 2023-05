Důchodce se cestou nezávislosti na energetických společnostech vydal loni v únoru. Natáhl po chalupě dvanáctivoltové rozvody, ty napojil na autobaterii dobíjenou solárním panelem, nechal odmontovat elektroměr. Svítí úspornými LED žárovkami. Anténa na internet, rádio, mobil i notebook jede na 12 V přes měnič napětí.

Spotřebiče vyžadující 230 V zásobuje „šťávou“ benzínový agregát. „Funguje to náramně, jen jsem přes zimu musel upravit sklon solárního panelu. Pokaždé si také naplánuji, co vše zapojit, když nahodím agregát, aby neběžel jen kvůli jednomu spotřebiči. To pak naráz třeba peru, čerpám vodu do nádrže, nabíjím baterie aku nářadí,“ vypočetl. K dispozici má i záložní agregát na 400 V.

Pohoda za pecí

Vodu ohřívá teplo z krbových kamen, a kutil se pustil i do stavby pece. „Zjistil jsem, že v téhle chalupě kdysi stála, takže ji vracím na původní místo. Mám tam už nachystané i lůžko, jako to dříve bývalo, a spí se mi parádně,“ popsal Hofmann.

Počítá i s tím, že na kamnech pece bude možné vařit, a v troubě, která je jejich součástí, péci i ohřívat jídlo. Vodu má důchodce z vlastní studny, ledničku zastoupila spíž v nejchladnějším místě domu. „Letos jsem zasadil i brambory, abych je nemusel kupovat,“ pochvaloval si kutil.

Propočítal provoz

„Přes léto mě provoz domu přijde tak na dvě, tři stovky měsíčně. V zimě to byl dvojnásobek. Je to cena benzínu do agregátu. Za dřevo, kterým topím v krbu a zároveň tak ohřívám vodu, zaplatím za celý rok asi 12 tisíc,“ vypočetl Hofmann.

Kromě úprav domku se věnuje i svému velkému koníčku, automobilovým veteránům. Ty sám opravuje. „V dílně používám stroje na 230 i 400 V, drobné nářadí mám na dobíjecí baterie. Známí mě popichují, jestli už mám zpátky elektroměr, a pokaždé je zklamu, že ne. Vím, že tohle mé řešení není pro každého, rodina s dětmi by to asi měla složité, ale já jsem spokojený,“ dodal s úsměvem důchodce.