Střelec

Nepříjemně naladění spolupracovníci vás sice štvou, ale nedávejte to na sobě znát. Dávejte si však pozor na některé z nich, protože vás už nějakou dobu za zády pomlouvají. Aktuálně platí to, co minulý týden. Nechoďte si stěžovat k nadřízenému.