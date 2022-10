„Na tísňové lince jsme 18. února přijali oznámení o nálezu mrtvoly na vymýceném pozemku v blízkosti ulice Pod Sylvánem v Plzni. Na místě policisté zjistili, že se jedná o lidské kosterní ostatky ve značném stadiu rozkladu,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Když se nedařilo zjistit totožnost, kriminalisté si vyžádali tak zvanou facilní rekonstrukci lebky neznámé ženy, díky níž bylo možné určit její přibližnou podobu. „Ze závěrů soudní pitvy a facilní rekonstrukce vyplývá, že se jednalo o ženu bílé rasy, ve věku mezi 35 až 40 lety, drobné postavy – výšky okolo 165 centimetrů. Jelikož byla u zemřelé zjištěna skolióza, dá se předpokládat, že žena chodila shrbená a nakloněná na pravou stranu,“ upřesnila Burešová.

Bezdomovci nepomohli

Žena měla krátké hnědé vlasy o délce deset až 15 centimetrů, měla nápadný nos zakřivený doleva a zanedbaný chrup. V době smrti měla na sobě světlé tepláky a zelený svetr. Prvotní pátrání v komunitě bezdomovců, kteří se poblíž místa nálezu těla zdržovali, nepřineslo to ale žádné poznatky.

Případem se dál zabývají plzeňští kriminalisté a uvítali by jakékoli informace, které by jim pomohli zjistit totožnost mrtvé ženy. Pokud by někdo mohl poskytnout policii informace, může se obrátit na tísňovou linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.