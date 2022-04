Muž měl podle policie nakráčet v roce 2011 do banky a mlčky předal úřednici papír. »Toto je loupežné přepadení, vydejte mi veškerou hotovost, nikam nechoďte, nevolejte, mám u sebe granát a v případě jej použiji«, stálo na něm. Vzkaz v češtině si Polák předem nacvičoval.

Žena lupiči ze strachu vydala 12 tisíc. Muž zmizel a slehla se po něm zem. Stal se psancem, od té chvíle žil pod smyšlenými jmény.

„Chvíli se prokazoval také cizím občanským průkazem na jméno Josef Židek či přezdívkou George,“ sdělil kriminalista Radim Bena, který po lupiči nikdy nepřestal pátrat.

Osudné podřeknutí

Uběhlo jedenáct let a najednou se v Klatovech před časem objevil v nemocnici neznámý muž po kolapsu. Týdny ležel v bezvědomí. „Jeho identitu nešlo ověřit. Když se probral, přišli za ním policisté. Na dotaz, jak se jmenuje, zřejmě pod vlivem zdravotního stavu řekl své pravé jméno,“ popsal Bena. Polák se ocitl po více než dekádě v poutech!

„K loupeži se nechal inspirovat televizí, kde byla stejným způsobem přepadena banka. Celých 11 let pak neměl žádné doklady a představoval se smyšleným jménem. Živil se jako zedník na několika místech v Česku,“ uzavřel Bena. K loupeži měly dohnat Poláka finanční trable, propadl hraní automatů.

Kde se skrýval?

Jak se ukázalo, posledním místem, kde Polák pobýval, byla jedna klatovská restaurace. Za jídlo a střechu nad hlavou zde vypomáhal se zednickými pracemi. Kriminalisté také prozradili, že se u muže našlo několik papírů s výhrůžnými vzkazy. Při loupeži v roce 2011 použil ten „nejzdařilejší“.

Už je za mřížemi

Jakmile se muž v nemocnici zotavil natolik, že byl schopen výslechu, hned putoval do Ostravy. Před pár dny byl předveden před okresní soud. „Podnět ke vzetí do vazby byl soudcem akceptován,“ uvedla policistka Eva Michalíková. Bankovnímu lupiči teď hrozí až 10 let za mřížemi.

VIDEO: Policisté dopadli mladíka, který v lednu vyloupil banku na pražských Vinohradech.

délka: 01:12.04 Video Policisté dopadli mladíka, který vyloupil banku na Vinohradech. (20. ledna 2022) Policie České republiky