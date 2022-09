Býk

V práci nezažijete velké finále, ale zklamání. I když odvádíte skvělou práci, šéfovi je to vlastně jedno a bere to jako samozřejmost. Sice neuvažujete o výpovědi, ale požadujete lepší finanční ohodnocení. Do té doby klidně zpomalíte, aby věděl, že to myslíte vážně.