Býk

Již od zítra bude Venuše v nádherném postavení k vašemu znamení, proto se na to připravte. Nenechte nic náhodě a hoďte se do gala. Napusťte si vanu s osvěžující kůrou a pečujte také o vlasy. To vše vám dodá sebevědomí a budete se cítit svěže.