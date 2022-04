Muž za obdobné jednání už v minulosti dostal dvakrát podmínku. Teď mu za zneužití dítěte k výrobě pornografie a svádění k sexuálnímu styku hrozil jeden rok až pět let v base.

Podle znalců ale trpí poruchou sexuální preference, což snižuje jeho schopnost se ovládat. „Právě kvůli zmenšené příčetnosti jsme ukládali trest pod základní trestní sazbu a zároveň rozhodli o uložení sexuologického ochranného léčení,“ vysvětlil podle serveru Novinky.cz soudce Jiří Žižka.

Karel T. oslovil i Petru (35) z Příbrami. Za fotky jejího nahého syna nabízel 10 tisíc korun. S chlapcem chtěl být i o samotě. „Zpočátku se vyptával, jestli jsem sama a jestli mám děti. Desátá konverzace už byla o tom, že chce být s malým v noci sám. Když mi to napsal, byla jsem v šoku. Ale ještě více jsem se vyděsila na kriminálce, kde mi řekli, že toho má víc,“ řekla podle serveru Novinky.cz žena.

Obžalovaný muž se u soudu kál. Tvrdil, že ví, že jednal špatně. „Přehnal jsem to. Je to moje chyba, jsem prostě blbej. Nevím, co mě to napadlo,“ vypovídal. Tvrdil také, že intimností s dětmi by nebyl schopen. Polehčující okolností bylo, že komunikoval výhradně s dospělými.

