Zmiji malookou u nás nechová žádná jiná zoo, v Evropě se pak jejich počet dá spočítat na prstech jedné ruky. „Je to supervzácný horský druh, který se vyskytuje pouze v jižní Etiopii v pohoří Bale Mountains,“ uvedl chovatel Jan Dohnal.

Zajímavě zbarvený plaz se v přírodě pohybuje na zemi ve spadaném listí, zelená a žlutá je tak pro něj ideální maskování. Jed této zmije je silně toxický, pro její omezený výskyt ale nejsou jeho účinky příliš probádané.

„V teráriu máme čtyřletou samici, samec je v zázemí. Příští rok bychom se chtěli pokusit o jejich odchov. Nechceme nic uspěchat, vše má svůj čas, had je dlouhověké zvíře, žije i 25 let, což lidé málo vědí,“ vysvětlil Dohnal.

Kostarický unikát

V sousedním teráriu si lebedí další unikát, křovinář černohlavý. Tento největší zmijovitý had planety se v přírodě vyskytuje jen v centrálním pohoří kostarického poloostrova Osa.

„Žije skrytým způsobem života, je velmi těžké se s ním setkat, jen když loví nebo se páří. Máme zde dvě pětileté samice a jednoho samce, o odchov bychom se rádi pokusili už letos,“ řekl Dohnal.

Pokud se zadaří, ze zoo by rádi odchované křovináře vyvezli zpět do Kostariky. „Z tamního institutu, který se zabývá hadím toxinem, dostáváme séra pro naši expozici. Chovají tam jeden exemplář, takže naše zvířata by jim obohatila kolekci,“ doplnil chovatel.

Video V plzeňské zoo odchovali vzácné jedovaté hady křovináře němé.