Když tenhle systém funguje u mléka, proč ne u brambor, řekli si ve Velharticích. Pak už byl jen krůček ke spuštění bramboromatu, ze kterého se stala pošumavská atrakce. Princip zařízení je velmi jednoduchý.

délka: 00:42.60 Video Ve Velhaticích na Klatovsku mají bramboromat, zákazníkům vydá 2 kg brambor. Romana Vébrová

V zázemí visí vak, do kterého se vejdou čtyři metráky brambor. Vypadávají do násypky pásové váhy. „Ta naváží 2 kg a čeká na impuls, který přijde z mincovníku, když do něj zákazník vhodí peníze. Otevře se klapka a brambory se mu vysypou do tašky,“ popsal ředitel velhartické bramborářské společnosti Viktor Kopačka.

Nejprve taška, pak peníze

Neznalé občas překvapí rychlost, s jakou se brambory z automatu vyhrnou. Pokud není před vhozením peněz připravená taška pod výdejní rourou, brambory se rozkutálí kolem. „Stane se, není to žádná katastrofa. Zákazníky utěšujeme, že ty brambory budou určitě lepší, když jsou dvakrát sbírané,“ dodal s úsměvem ředitel.

Přející váha

Váha je nastavená na dávku 2 kg. To je minimum, pravidelně přihodí i pár dekagramů. „Je to příjemné spotřebitelské balení, pohodlně se vejde to tašky,“ uvedl Kopačka. Odrůdy se v bramboromatu obměňují, ranější teď postupně nahradí ty pozdní. Zákazníkům vydá automat tunu brambor týdně.

Funguje každý den

Bramboromat je na podzim v provozu denně od 7 do 17 hod, o víkendech a ve svátek 8 - 17 hod. Cena za 2kg je 25 Kč, mincovník ale neumí vracet, je třeba vhodit do něj přesnou částku. Zařízení slouží turistům i místním.

Ti už si navykli ho využívat pravidelně. „Hned ráno si třeba přijedou pro brambory k obědu. Vracejí se a nás těší, že jim naše brambory chutnají,“ dodal Kopačka. V provozu bude automat do prvních mrazů.

Se značkou kvality

Velhartické brambory čekají na schválení označení Q CZ. „Jedná se o brambory, u kterých se omezilo hnojení, chemické ošetření. Laicky řečeno je to něco mezi bio a konvenčním pěstováním. Už jsme prošli všemi kontrolami,“ uvedl Kopačka. Zákazník bude vědět, že kupuje české brambory „s historií“, vypěstované u nás podle určených podmínek.