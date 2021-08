Beran

Nepatříte k lidem, kteří by chtěli anebo uměli sami od sebe relaxovat. Naštěstí je Slunce ve vašem znamení, proto jste vitální a nevíte, co je únava. Jen si dávejte pozor, ať to se svou horlivostí nepřeženete. Rodinka je spokojená i v pomalejším rytmu!