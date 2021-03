Rak

Na Modré pondělí se dříve nechodilo do práce, což by vás určitě potěšilo. Je pravda, že jste v březnu mimořádně úspěšní, ale odpočinek vždy uvítáte. Nejste jako ostatní, kteří si stále stěžují, že musí být doma. Do zaměstnání se ještě nachodíte dost.