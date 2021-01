Řeku Berounku brázdili o minulém víkendu na kánoích ochránci přírody z Plzně a počítali vodní ptáky. Žádná sláva to nebyla, od roku 2005 klesl počet opeřenců v lokalitě s bídou na polovinu.

Úsek řeky od Štruncových sadů v Plzni až po jez ve Zvíkovci na Rokycansku patří k historicky významným zimovištím vodního ptactva. „Když jsme tam se sčítáním před 15 lety začínali, jednotlivé druhy vodních ptáků jsme počítali na stovky i tisíce, dnes jsme u některých s bídou na desítkách. V roce 2010 jsme napočetli na tomhle úseku přes 630 morčáků, letos to nebyla ani stovka. Kachen tehdy bylo 3200, letos kolem tisícovky,“ popsal zvířecí záchranář Karel Makoň.

V lokalitě jsou nejzajímavějšími opeřenci orli mořští, morčáci velcí či hohol severní. „Samozřejmě nechybí ani hejna labutí velkých, kormoránů velkých a nejpočetnějšího druhu kachny divoké,“ řekl Makoň.

Počty opeřenců kolísají

Počty vodních ptáků přirozeně kolísají, a posledních pět let se u Berounky drží přibližně na stejných číslech. „Je to ale s bídou polovina stavu z toho boomu let 2005 až 2010,“ doplnil Makoň.

K tomu, jestli vodní ptáci opravdu ubývají, by ale bylo třeba více dat. „Například výsledky z celé střední Evropy během uplynulých sta let,“ vysvětlil Makoň.

Co přinese letošní zima

Ornitology zajímá, zda se na počtech opeřenců projeví ochlazení posledních dnů. „Jestli k nám přiletí více ptáků ze severských populací, například morčák velký či hohol severní, nebo zda tu budou nižší počty teplomilných druhů, jako je volavka bílá či potápka roháč,“ řekla republiková koordinátorka Zuzana Musilová. V mrazech se ptákům ze severu vyplatí odletět k nám, kde jsou zimy mírnější.

Velké sčítání

Mezinárodní sčítání vodního ptactva se uskutečňuje od roku 1966, letos ve 143 zemích. V ČR sčítá na 500 dobrovolníků, kteří mapují ptáky na více než 700 lokalitách. Výsledky budou do měsíce.

Loni se na rekordních 793 lokalitách vyskytovalo 66 druhů ptáků v počtu 228343 exemplářů. Nejpočetnějším a nejhojnějším druhem byla kachna divoká.

