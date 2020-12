Velkou radost dělá zvířecím záchranářům mladý luňák červený. Vzácný dravec neměl lehký start do života, pochází z umělé líhně. Po návratu do volné přírody se ale s jejími nástrahami zdárně potýká.

Příběh dravce se začal psát loni na severu Plzeňska. Na hnízdě u Doubravy se měla každým dnem líhnout mláďata. Samec ale pozřel otrávenou návnadu a uhynul.

"Vdova" by péči o potomky sama nezvládla. Ochránci proto přenesli vejce do umělé líhně, vypiplali mladé, a jako třítýdenní je podstrčili do cizích hnízd. Jako to dělají kukačky.

Kus za kus

„Na hnízdě u Úšavy na Tachovsku byla tři mláďata, dvě větší a třetí malé, zraněné na hlavě. To jsme odebrali a vyměnili za jednoho našeho sirotka,“ popsal zvířecí záchranář Karel Makoň. Podstrčený luňák dostal na záda speciální satelitní vysílačku.

Zdárně prospíval, a dokonce se hned loni na podzim vydal zimovat na jih. Zpátky ale už tak úplně netrefil. „Léto trávil u jezer v jižním Německu, toulal se i ve Švýcarsku a Itálii,“ popsal Makoň.

Vrať se domů, dravče

Na podzim pak sledovaný luňák ochránce opět potěšil. Zamířil na stejné zimoviště jako loni, a teď se hlásí z jižní Francie. „Pokud vše dobře dopadne, tak na jaře by mohlo tohle odrostlé mládě už začít hnízdit. Proto je také reálná šance, že se po dvou letech vrátí k nám do Čech, najde si partnera a možná se tu dočkáme i mláďat,“ věří ochránci.

Outsider překvapil

Vyměněné mládě, odebrané z hnízda s úrazem hlavy, bylo uměle odchované v plzeňské záchranné stanici. Když už zvládalo létat, bylo vypuštěné poblíž obsazeného hnízda luňáků nedaleko Lomu u Tachova.

„I přesto, že jsme do „defektního“ mláděte nevkládali žádné velké naděje, tak i ono to zvládlo a teď dokonce zimuje ve Španělsku,“ dodal Makoň.

Luňák červený

Kriticky ohrožený, středně velký dravec z čeledi jestřábovitých. Do poloviny 70. let minulého století u nás prakticky nehnízdil. Rezavě zbarvený pták buduje hnízda vysoko na stromech v blízkosti vodních ploch. Loví drobné obratlovce, nepohrdne ani mršinou. U nás a na severu Evropy žijící dravci jsou tažní, zimují na jihu kontinentu.

