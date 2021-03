Pár labutí se po dvou letech se vrátil na řeku Radbuzu do centra Plzně. Statný samec je ale silně teritoriální. V minulosti útočil na kanoisty, a tak jej ochránci přírody předloni převezli i s partnerkou na rybník na Rokycansku. Tam samice uhynula a samec zmizel. Teď se opeřený rapl vrátil a to i s novou partnerkou.

Rychlostní kanoisté z místního oddílu budou mít nejspíše o zábavu postaráno. „Obrovský a statný labutí samec velice dobře vycítí, kdo se ho bojí a kdo ne. Při ochraně svého teritoria neváhá pronásledovat trénující kanoisty až k papírenské lávce či k jejich nástupnímu molu u loděnice,“ uvedl zvířecí záchranář Karel Makoň.

S nástupem jara je navíc samec čím dál tím více houževnatější a útočnější. „Není divu, že některé kanoisty už převrátil, a že zejména děti se ho bojí. Pokud se ho nebojíte a pojedete přímo proti němu v dostatečné vzdálenosti od hnízda, budou mu stačit dvě tři konfrontace a dá vám pokoj,“ popsal Makoň, který labuťáka za poslední léta několikrát odchytil.

Chrání si území

„Ve skutečnosti není zlý, jen si chrání své teritorium a novou partnerku, o nic víc mu nejde. V momentě, kdy pár zasedne na vejce a vylíhnou se mu mláďata, bude mít zase úplně jiné starosti a hlavně si na pohyb kánoí a lidí na řece opět zvykne,“ vysvětlil zvířecí záchranář.

Umazaný olejem

Ten se s labutím samcem poprvé setkal v roce 2012. „Byly mu dva roky a spolu s hasiči jsme jej celého od oleje vytáhli z Berounky u norné stěny na Doubravce. Museli jsme ho v záchranné stanici na stanici vykoupat, odmastit a vysušit, jelikož olej by si sám z peří neodstranil,“ popsal Makoň.

Záchranná akce asi na mladého labutího samce silně zapůsobila. „Tenkrát jsme ho tenkrát poměrně dlouho s hasiči po Berounce honili. Možná je to prostě jen trauma z mládí a chce nám to teď vrátit. To by ale musel být člověk a ne labuťák,“ dodal s nadsázkou Makoň.

Návrat po dvou letech

Před dvěma lety vzteklého labuťáka i s partnerkou ochránci odchytili a převezli na Dolní Kokotský rybník na Rokycansku. „V minulosti tam labutě hnízdily a vyváděly mladé. Po měsíci nám lidé nahlásili nález uhynulé labutě, byla to labuťákova dlouholetá družka. Osamělý vdovec se pak na lokalitě zdržoval ještě asi měsíc,“ vzpomínal Makoň. Pak labuťák zmizel. Nyní se objevil po dvou letech s novou partnerkou opět v Plzni.

„Uvidíme, jak se bude situace i nadále vyvíjet. Předpokládám, že až labutě sednou na vejce, tak že bych se párkrát tréninku mladých kanoiustů zúčastnil a pokusil se ho umravnit. Nebo bychom mu museli po páření přistřihnout letky na křídle, aby na těch pár měsíců, než je vymění, nebyl tak rychlý,“ dodal Makoň.

