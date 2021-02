Opeřenec už více než dva týdny vytrvale vysedává na bočním zrcátku aut. Omámen svojí krásou se blaženě tiskne ke svému obrazu v okénku u spolujezdce.

„Ráno čeká, až vyjedu z garáže, a hned, jak před ní zaparkuji, šup, a už je tam. Když ho někdo vyplaší, slétne pod auto, a pak se zase na zrcátko vrátí. Pokud někam jedu, přeletí na auto vedle,“ sledoval vrabce Jiří Riegel. Podivné ptačí móresy popsal i zvířecím záchranářům.

Údajného soka nevyhání

Ti byli zprvu přesvědčeni, že se vrabčí samec snaží vyhnat z lokality konkurenci. Jenže ten se k tomu očividně vůbec nemá. „Jeho chování je denně stejné. Na svůj obraz neútočí, údajného soka neklove, nehlídá… Vše je mu jedno, hlavně, že se k sobě může pěkně přitulit,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň.

O tom, že je vrabci při obdivování svého obrazu dobře a nikam tak neodlétá, svědčí i množství „pozdravů“, které na autech k „velké“ radosti řidičů denně zanechává…

Vrabčí narcis

Karel Makoň přiznal, že se s podobným chováním u ptáků za dlouhá léta praxe ještě nesetkal. „Zejména v předjaří někteří samečci malých pěvců, ale i čápi, útočí na svůj obraz v oknech či lesklých plochách. Jsou odhodláni soka, tedy svůj odraz, vyhnat,“ popsal.

S úsměvem dodal, že pokud by se tak, jako plzeňský narcis chovalo více vrabců, vysvětlovalo by to, proč tihle ptáci z přírody mizí.

