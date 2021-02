Měly přimět školačku (tehdy 15), která byla mentálně na úrovni devítiletého dítěte, poskytovat sexuální služby na vyhlášené plzeňské Domažlické ulici. Navíc jí podle obžaloby podávaly pervitin. Krajský soud v Plzni zato poslal už podruhé Nikolu H. (22) a Ivetu Č. (44) do vězení. Starší z obou žen si má nepravomocně odsedět šest let, její kumpánka o rok více.

Vše se odehrálo v létě 2018, kdy měla podle obžaloby Nikola vzít školačku s sebou z Rokycan do Plzně, údajně na nákupy. Lehce retardovaná dívka místo toho skončila na tři dny mezi prostitutkami.

„Počet jejích zákazníků se nepodařilo zjistit. Poškozená odevzdávala takto získané finanční prostředky nebo jejich část, obžalované za ně nakupovaly od nezjištěného zdroje pervitin, který dívce nitrožilně aplikovaly,“ zaznělo podle idnes.cz ve verdiktu Krajského soudu v Plzni.

Podle znalců popsala skutečnost

Obhajoba se snažila zpochybnit věrohodnost retardované poškozené. Ta prý později utíkala z dětského domova a přiznala i užívání pervitinu a provozování nejstaršího řemesla. V její prospěch ale hovořily znalecké posudky, které podle obžaloby podpořily vinu obou žen. .

„Znalkyně uvedla, že kdyby situace neměla reálný základ, kdyby to dívka neprožila, nebyla by schopna se to naučit zpaměti. I vyjadřovací schopnosti poškozené jsou špatné. Nelze přehlédnout ani to, že byla v té době pod vlivem drog, v loketních jamkách měla vpichy,“ uvedla státní zástupkyně.

Vinu popírají

Starší obžalovaná u soudu vinu popřela, mlaší k němu vůbec nedorazila. Je na Slovensku, porodila dvě děti.

„Obě jsou na ní plně závislé, navíc po lednové smrti otce pečuje i o matku. Nepodmíněný trest by zasáhl její rodinu i nezletilé děti. Účelu trestu lze dosáhnou výchovným, podmíněným, trestem a vyhoštěním,“ navrhovala její advokátka. Rozsudek není pravomocný.

