Zpět

na

Tři průšvihy navíc, to je jedno, řekl si asi Václav Urban (40), když ho před deseti lety poslal Krajský soud v Plzni za 44 loupeží na deset let do basy. Teď jej viny ze tří činů zprostil.Potvrdilo se, že je má na svědomí někdo jiný.