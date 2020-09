Plzeňský kraj už schválil odkup 30 hektarů bobrem zatopených pozemků na Lučním potoce od soukromého zemědělce. „Jsou páteřní plochou pro vznik nové přírodní rezervace. Na jejím vyhlášení se usilovně pracuje,“ uvedl zvířecí záchranář Karel Makoň.

Celá lokalita by měla mít úctyhodných 75 hektarů. To je plocha asi stovky fotbalových hřišť.

Zachraňte mokřad!

Ještě před dvěma měsíci měl přitom mokřad na mále. „Dosud neznámý pachatel zde opakovaně poškodil hráz bobra evropského,“ řekla policejní mluvčí Ivana Jelínková. Voda se začala rychle ztrácet, a zakrátko byl mokřad o dvě třetiny menší než na jaře. Bylo třeba rychle jednat a škody opravit.

„Snažili jsme se propojovat klacky bahnem, jako to dělá bobr. Není to ale nic jednoduchého,“ popsal Makoň. Ochránci přírody se řádně zapotili, umazali, ale hráz opravili tak, že by se za ni zavalitý hlodavec nemusel stydět. Chránění živočichové, kteří se do nového přírodního ráje stěhují, tak neztratí útočiště. A zvýší se i hladina podzemní vody v okolí.

Jedinečné místo

Díky mokřadu našlo v lokalitě útočiště více než 50 druhů ptáků, z toho 19 zvláště chráněných. Místo svědčí i obojživelníkům, a zásadní význam má pro něj právě výskyt bobra. „Nákupem pozemků chce Plzeňský kraj ochránit lokalitu před vysušením, které by vedlo k jejímu nevratnému zničení,“ dodala mluvčí krajského úřadu Alena Marešová. Kraj za pozemky zaplatí 6,5 milionu korun.

Poznáte ničitele?

Ochráncům přírody se podařilo pomocí fotopasti ničitele bobřího díla zvěčnit. Po muži v hnědém teď pátrá policie. „Případ jsme kvalifikovali jako trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí,“ uvedla Jelínková. Pokud někdo muže pozná, měl by vše oznámit policistům na lince 158.