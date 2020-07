Neonacistu a zároveň odsouzence za úmyslný trestný čin zaměstnává Městská policie v Plzni. Strážník z Rokycanska odmítá přijmout výpověď, kterou mu hned po provalení pravdy městská policie vystavila. Víc dělat nemůže, takže muž je přeřazen na práci do psího útulku.

Muž při nástupu ke strážníkům předložil požadovaný výpis z trestního rejstříku, trest byl ale už zahlazen, takže výpis byl čistý. To by se nestalo, kdyby byl požadován opisu trestního rejstříku, kde zůstává zapsáno vše.

Když městská policie odhalila pravdu o svém členovi, který sympatizuje s neonacisty, dokonce kandidoval za Dělnickou stranu a byl odsouzen za úmyslný trestný čin, dala mu výpověď. Tu ale muž odmítl přijmout. Městská police tak nemá páky, jak se ho zbavit. Místo služby v ulicích je proto „uklidila“ do psího útulku. Na případ upozornil server idnes.cz.

Může za to koronavirus

„Hlavním problémem téhle kauzy je covid-19. Toho člověka jsme přijali 3. února, pak mu běžela tříměsíční zkušební doba. V té musí všichni projít akreditovaným školicím střediskem, žádají o zbrojní průkaz, vše vrcholí zkouškou na ministerstvu vnitra,“ uvedl pro server radní pro bezpečnost Martina Zrzaveckého.

Jenže v době nouzového stavu se vše přerušilo a muži mezitím uběhala tříměsíčního zkušební lhůta. „Pokud by všechno probíhalo standardně, v té lhůtě by bylo jasné, že nezíská zbrojní průkaz, byl by mu ve zkušební době ukončen pracovní poměr,“ dodal Zrzavecký.

Město má teď svázané ruce, bude muset čekat rok, než strážníkovi s kriminální minulostí uplyne roční pracovní smlouva. Na rozdíl od policistů, hasičů nebo příslušníků vězeňské služby, kteří jsou ve služebním poměru, strážníci jsou klasičtí zaměstnanci města.