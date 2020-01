Tereze, která v den své vraždy, slavila plnoletost, slíbila máma krásnou oslavu. „Měla jsem jet z Plzně vlakem ve dvě, ale zdržela jsem se v práci o hodinu déle. Terezka měla navštívit babičku a jet domů až kolem páté. Sedla ale do osudového vlaku, ve kterém jsem původně měla jet já,“ popsala matka.

Kdyby totiž Tereza jela později a její máma už byla doma, nepřekvapil by tam samotnou dívku Daniel M. „Bodl ji velkou silou nožem čtyřikrát do hrudníku, tři bodnutí byla smrtící,“ řekl státní zástupce Jiří Richtr. O intenzitě útoku vypovídá i to, že nůž přeťal zavražděné žebro.

Osudná hodina

„Hodina mého zpoždění stála Terezku život. S touto skutečností se nikdy nevyrovnám. Měla jsem být s Terezkou, ale není kroku zpět, není možnost nápravy. Všude kolem sebe vidím šťastné mámy se svými dětmi. Hned se mi vrací vzpomínky. Strašně to bolí. Já své dítě neochránila,“ zoufá si ztrápená žena.

Po smrti dcery se zhroutila. Jediná možnost, jak přežít, byl po několika měsících návrat mezi kolegy do práce. „Mám tam kolem sebe skvělé lidi, mrzí mě, že musí být svědky mých záchvatů pláče. Zůstala jsem uzamčena ve svém světě se svojí milovanou Terezkou. Práce, která mě zachránila, mi zároveň bolestně připomíná mé selhání,“ dodala matka. Zároveň se rodina bojí o babičku Terezy. Ta je nemocná a smrt vnučky nezvládá.

Ztráta bezpečného přístavu

Život děvčete vyhasl na chodbě rodinného domu, kde s rodiči a bratrem vyrůstala. „Měli jsme tu domov, který jsme roky budovali, už to ale není bezpečný přístav. Uplynulé Vánoce jsme se snažili nemyslet na to, že vůbec nějaké Vánoce jsou, abychom to období, kdy se lidi radují, přejí si vše nejlepší a slaví vánoční svátky, nějak přečkali,“ povzdechli ztrápení rodiče. Zatím není ani síla dívat se na dceřiny fotografie, tak moc to bolí.

Nadaná studentka

Tereza studovala obchodní akademii v Plzni, učarovalo jí Japonsko a jeho kultura. Týden po osmnáctinách měla do Země vycházejícího slunce odletět. „Čekal ji jazykový pobyt u rodiny v Tokiu a také první cesta letadlem. Obdivovala jsem její statečnost,“ řekla matka s tím, že dcera byla velmi talentovaná. Krásně malovala a milovala knihy.

Nedostal ji z hlavy

Daniel byl spolužačkou posedlý, po jejím odmítnutí se předloni na podzim pokusil o sebevraždu. Léčil se, změnil školu. Ale Terezu z hlavy nedostal. „Vymyslely jsme, že má Terka přítele, aby jí dal Dan pokoj,“ uvedla Nikol, kamarádka zavražděné. Daniel ale další den překvapil Terezu doma. Nepřežila. „Když ji nebudu mít já, tak nikdo,“ napsal pak rodině a kamarádům. Za vraždu si má odsedět 18 let a pozůstalým vyplatit celkem pět milionů. Rozsudek není pravomocný

VIDEO: Daniel M. (19) u Krajského soudu v Plzni.