Více než čtvrt století je nikdo neviděl. Byly uložené v muzejním depozitáři. Teď se stříbrné groše z 15. století vrátily tam, kde jejich cesta peněz ve středověku skončila a to do Černošína na Tachovsku.

Celých 27 let byly stříbrné mince skryty před zraky lidí, ale teď je mohou opět poprvé vidět v místním muzeu. „Jde o dva sasko-míšeňské groše markraběta kurfiřta Fridricha II. a hesenský groš Ludvíka III. Hesenského. Mince jsou z 60. let 15. století,“ řekla Martina Sihelská z Muzea v Černošíně.

Stříbrné groše se našly v roce 1992 na nedalekém hradu Volfštejn. „Tehdy jsme začali s opravou hradu. Když jsme stavěli lešení u bašty, mince jsme našli u její severní strany směrem k oválné věži. Ležely pod povrhem v hloubce mezi 5 až 10 cm a to vedle sebe,“ řekl předseda Spolku pro záchranu hradu Volfštejn Václav Menčík.

Mince tehdy předali do muzea. „Tam groše vyčistili, uložili je do depozitáře a tím to pro nás skočilo. Až teď jsem je zase na vlastní oči uviděl. Jsem rád, že jsou konečně vystavené,“ dodal Menčík.

Kde se mince na hradě vzaly?

Hrad Volfštejn pochází z 13. století. V roce 1460 se zdejší pán Jan z Volfštejna přestěhoval na hrad Třebel. Mince byly raženy v 60. letech a na hrad se dostaly patrně v 70. letech 15. století. To už sláva hradu pohasínala. Zůstaly zde nejspíš jen sklady a vojenská posádka.

Právě některému z vojáků nejspíše groše patřily. Ještě z roku 1517 je zpráva, že hrad byl obývaný, ale už o 10 let později se v pramenech uvádí Volfštejn jako pustý hrad.

Groše jsou zpátky doma

Stříbrné groše zapůjčilo do Černošína na dva roky Západočeské muzeum v Plzni. „Ty groše jsou černošínské, protože byly nalezeny u nás na Volfštejně. Takže se vlastně vrátily po 27 letech zpátky domů,“ uvedl starosta Miroslav Plincelner. Mince jsou k vidění v místním muzeu každý den od 10 do 16 hodin.

Co jsou to groše?

Groš je název různých mincí ve středověku rozšířených ve střední, východní Evropě, na Balkáně a východním Středomoří. Vznikl jako drobná stříbrná mince, nejstarší byl tourský, ražený od roku 1266 ve Francii.

Vystavený sasko - míšeňský groš se razil v Německu za vlády Fridricha II. (1428 – 1464) a hesenský groš za vlády Ludvíka III. (1458 – 1471). V Čechách v Kutné Hoře se razil od roku 1300 pražský groš Václava II. a byl velmi rozšířený až do 16. století.

